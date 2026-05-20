Brighton’da Ferdi Kadıoğlu’ndan iyisi yok!

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu onurlandırdı.
26 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla sezonun futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
Bu sezon Brighton'da 41 maça çıkan milli oyuncu, 1 gollük katkı sağladı.
TFF'DEN TEBRİK MESAJI
Türkiye Futbol Federasyonu, milli yıldız için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "A Millî futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz ay gösterdiği yüksek performansla ödüllendirildi. Brighton'da kasım ayının en değerli oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
SIRA DÜNYA KUPASI'NDA
Milli futbolcumuz, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Başarılı sol bek, performansını dev organizasyonda da göstermeyi hedefliyor.
🇹🇷🧿 Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da sezonun oyuncusu seçildi. pic.twitter.com/YwVhL25ts2— Spor Arena (@sporarena) May 19, 2026