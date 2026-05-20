Brighton’da Ferdi Kadıoğlu’ndan iyisi yok!

Brighton’da Ferdi Kadıoğlu’ndan iyisi yok
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2026 01:38

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton forması giyen milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, kulübündeki ikinci yılında sezonun oyuncusu seçildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Brighton'ın geçen sezon başında Fenerbahçe'den transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nu onurlandırdı.

26 yaşındaki futbolcu, gösterdiği performansla sezonun futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Bu sezon Brighton'da 41 maça çıkan milli oyuncu, 1 gollük katkı sağladı.

TFF'DEN TEBRİK MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu, milli yıldız için sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda, "A Millî futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, geçtiğimiz ay gösterdiği yüksek performansla ödüllendirildi. Brighton'da kasım ayının en değerli oyuncusu seçilen Ferdi Kadıoğlu'nu tebrik ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SIRA DÜNYA KUPASI'NDA

Milli futbolcumuz, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası kadrosunda da yer aldı. Başarılı sol bek, performansını dev organizasyonda da göstermeyi hedefliyor.

