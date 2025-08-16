Brighton son dakikada yıkıldı: Ferdi Kadıoğlu aylar sonra geri döndü!

Haberin Devamı

Brighton ile Fulham, Premier Lig'in açılış haftasında karşı karşıya geldi.

Amex Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Karşılaşmada O'Riley, 55. dakikada penaltıdan bulduğu golle Brighton'ı 1-0 öne geçirdi. Fulham, 90+6'da Munoz'un attığı golle beraberliği sağladı.

Bu sonuçla birlikte İki takım da sezona birer puanla başlamış oldu.

9 AY SONRA GERİ DÖNDÜ

2 Kasım 2024'te oynanan Liverpool maçında geçirdiği sakatlığın ardından Ferdi Kadıoğlu, aylar sonra ilk maçında çıktı. Milli futbolcu, 69. dakikada Minteh'in yerine oyuna girdi.

25 yaşındaki futbolcu, 4 dakika sonra ise sarı kart gördü.