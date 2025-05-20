Brighton, şampiyon Liverpool karşısında galip!

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Brighton ile Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında karşı karşıya geldi.

American Express Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Brighton 3-2 kazandı.

Brighton'a üç puanı getiren golleri 32. dakikada Yasin Ayari, 69. dakikada Mitoma ve 85. dakikada Jack Hinshelwood kaydetti.

Liverpool'da ise 9. dakikada Harvet Elliot ve 45+1. dakikada Szoboszlai'nin golleri yeterli olmadı.

Bu sonucun ardından haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Liverpool puanını 83'te bıraktı. Brighton ise puanını 58 yaparak 8. basamağa yükseldi.

Ligin son haftasında Liverpool, sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. Brighton ise Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.