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Brighton, Manchester United'ı 90+5'te yendi! Ferdi Kadıoğlu transferinde son durum...

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#Premier Lig#Brighton#Ferdi Kadıoğlu
Brighton, Manchester Unitedı 90+5te yendi Ferdi Kadıoğlu transferinde son durum...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2024 16:48

Brighton Hove Albion, sahasında konuk ettiği Manchester United'ı 90+5'te Joao Pedro'nun attığı golle 2-1 mağlup etti. İngiliz ekibin kısa süre içerisinde Ferdi Kadıoğlu transferini açıklaması bekleniyor.

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Premier Lig'in ilk haftasını galibiyetle kapatan iki ekip, Brighton Hove Albion ve Manchester United, ligin ikinci haftasında karşı karşıya geldi.

Brighton, 32. dakikada Daniel Welbeck'in golüyle 1-0 öne geçerken Manchester United, 60. dakikada Amad Diallo Traore'nin golüyle eşitliği yakaladı.

Brighton, Joao Pedro'nun 90+5'te bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.

FERDİ TRANSFERİNDE SON DURUM

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton Hove Albion ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'de bulunuyor. Brighton'ın transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

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#Premier Lig#Brighton#Ferdi Kadıoğlu

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