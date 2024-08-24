Brighton, Manchester United'ı 90+5'te yendi! Ferdi Kadıoğlu transferinde son durum...

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Premier Lig'in ilk haftasını galibiyetle kapatan iki ekip, Brighton Hove Albion ve Manchester United, ligin ikinci haftasında karşı karşıya geldi.
Brighton, 32. dakikada Daniel Welbeck'in golüyle 1-0 öne geçerken Manchester United, 60. dakikada Amad Diallo Traore'nin golüyle eşitliği yakaladı.
Brighton, Joao Pedro'nun 90+5'te bulduğu golle maçı 2-1 kazandı.
FERDİ TRANSFERİNDE SON DURUM
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Ferdi Kadıoğlu, Brighton Hove Albion ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere İngiltere'de bulunuyor. Brighton'ın transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.