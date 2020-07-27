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GeriFutbol Brighton, Liverpool'dan ayrılan Adam Lallana'yı kadrosuna kattı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.07.2020 - 23:07,Son Güncelleme:

Brighton, Liverpool'dan ayrılan Adam Lallana'yı kadrosuna kattı

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Brighton, Liverpool'dan ayrılan Adam Lallana'yı kadrosuna kattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, Liverpool'dan ayrılan orta saha oyuncusu Adam Lallana'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 6 yıldır forma giydiği Liverpool'da sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki Lallana ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Altyapısından yetiştiği Southampton'dan 2014 yazında Liverpool'a transferi gerçekleşen İngiliz futbolcu, burada birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, FIFA Dünya Kulüpler Kupası, Avrupa Süper Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu kazandı.
Lallana ayrıca İngiltere Milli Takımı ile çıktığı 34 maçta 3 kez ağları sarstı.

Brighton, Liverpooldan ayrılan Adam Lallanayı kadrosuna kattı

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