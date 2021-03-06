Brighton Leicester City maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Leicester City'de sakatlığı sonrası 11'in vazgeçilmezi olan Çağlar Söyüncü'nün bu maça da 11'de çıkması; genelde yedekten oyuna dahil olan Cengiz Ünder'in ise mücadeleye yedek başlaması bekleniyor.

Premier Lig'de çıktığı son iki maçı kaybeden Brighton, Kasım 2019'dan bu yana üst üste üç mağlubiyet almıyor. Deplasmanda oynadığı son 12 resmi maçı kaybetmeyen Leicester, kulüp tarihinde daha uzun bir seriyi sadece Nisan-Aralık 2015 arasında yakalamıştı. Brighton'a rakip olduğu son altı Premier Lig maçında sekiz gole doğrudan katkı sağlayan Jamie Vardy , ligin ilk yarısındaki karşılaşmada Leicester'ın üç golünde de pay sahibi olmuştu.

BRİGHTON LEİCESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brighton Leicester City maçı bu akşam saat 23:00'da başlayacak. Karşılaşma S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak.