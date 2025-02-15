Brighton, Chelsea karşısında 3 puanı 3 golle aldı!

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Brighton, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Chelsea'yı sahasında ağırladı.

American Express Stadyumu'nda oynanan müsabaka ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Brighton'a galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Mitoma ve 38. ve 63. dakikalarda Minteh kaydetti.

Karşılaşmada milli futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu ise uzun süreli sakatlığından kaynaklı forma giyemedi.

Öte yandan Brighton, 8 Şubat'ta FA Cup maçında Chelsea'yi turnuva dışına itmişti.

Bu sonucun ardından Fabian Hürzeler yönetimindeki Brighton, 2 maçın ardından kazanarak puanını 37 yaptı ve 8. sıraya yükseldi. Enzo Maresca'nın çalıştırdığı Londra ekibi ise 43 puanla 4. basamakta kaldı.

Premier Lig'in 26. haftasında Brighton, Southampton'a, Chelsea ise Aston Villa deplasmanına konuk olacak.