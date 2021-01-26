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GeriSpor Bright Osayi-Samuel kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Bright Osayi-Samuel'in oynadığı takımlar ve kariyeri
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Spor Arena
Haber Giriş: 26.01.2021 - 11:39 | Son Güncelleme:

Bright Osayi-Samuel kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Bright Osayi-Samuel'in oynadığı takımlar ve kariyeri

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Bright Osayi-Samuel kimdir nereli kaç yaşında? İşte, Bright Osayi-Samuel'in oynadığı takımlar ve kariyeri
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Bright Osayi-Samuel Fenerbahçe transferi sonrasında kariyeri merak edilen isim olmaya başladı. Nijerya'da dünyaya gelen ancak kariyerini İngiltere'de şekillendiren Bright Osayi-Samuel, İngiltere'de başladığı profesyonel kariyerini, aynı ligde sürdürdü. Peki, Bright Osayi-Samuel kimdir nereli kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler

Fenerbahçe'nin hızlı ve teknik kanat oyuncusu arayışı dolayısıyla kıskacına aldığı Bright Osayi-Samuel, imzayı atmak üzere İstanbul'a ayak bastı. Genç oyuncunun kulübe katılmasıyla birlikte pek çok kişi, Bright Osayi-Samuel kimdir, nereli, kaç yaşında sorularına cevap aramaya başladı. İşte, Bright Osayi-Samuel'in mevkisi ve oynadığı takımlar

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bright Osayi-Samuel, 31 aralık 1997 tarihinde Nijerya'nın Okija kentinde dünyaya geldi. Ancak İngiliz vatandaşlığı da bulunmaktadır.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Bright Osayi-Samuel, kariyerine İngiltere'nin Blackpool FC kulübünde başladı. Daha sonra ise Queens Park Rangers'a transfer oldu.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Aslen sağ kanat mevkisinde oynayan Bright Osayi-Samuel, forvet ve sol kanatta da görev alabilmektedir.

BRİGHT OSAYİ-SAMUEL HANGİ AYAK VE BOYU KAÇ?

Sağ ayağına hakim olan oyuncu, 1,75 boyunda.

Son Dakika | Fenerbahçenin yeni transferi Osayi-Samuel, İstanbula geldi
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