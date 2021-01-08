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Futbol
AA
Haber Giriş: 08.01.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Brice Dja Djedje, Samsunspor'da!

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Brice Dja Djedje, Samsunspor'da!
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TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen ve yaklaşık 1 ay önce ön protokol yapılan Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

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Açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Brice Dja Djedje, Samsunsporda

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