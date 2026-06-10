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Brezilyalı medyumun ilginç Dünya Kupası kehaneti: 'Uzaylı istilası olacak, o maça gitmeyin!'

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#Dünya Kupası 2026#Uzaylılar#Amerika
Brezilyalı medyumun ilginç Dünya Kupası kehaneti: Uzaylı istilası olacak, o maça gitmeyin
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2026 07:00

Brezilyalı medyum Vo Bahiana'nın kehaneti sosyal medyayı salladı. Vo Bahiana, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı acil durum paylaşımında, 2026 Dünya Kupası maçı sırasında stadyumu uzaylıların istila edeceğini ve futbolcuları kaçıracağını öne sürdü.

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Brezilyalı ünlü medyum Vo Bahiana, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı acil durum paylaşımında, 2026 Dünya Kupası maçı sırasında stadyumu uzaylıların istila edeceğini ve futbolcuları kaçıracağını iddia etti.

Vo Bahiana, 24 Haziran 2026 tarihine dikkat çekerek, “Bu tarihi kaydedin. Korkunç bir kâbus gördüm” ifadelerini kullanırken, rüyasında bir futbol sahasına 100’den fazla uzaylının bulunduğu dev bir uzay gemisinin indiğini öne sürdü. Medyuma göre uzaylılar futbolcuları ve tribündeki yüzlerce kişiyi gemiye götürüyordu. Bahiana ayrıca, “Bana insanlığı kurtarman gerektiğini söylediler” ve “O maça gitmeyin” sözleriyle takipçilerini uyardı.

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Kehanette göre olay, Dünya Kupası sırasında, ABD’nin Miami şehrindeki bir stadyumda Brezilya maçı oynanırken gerçekleşecek. Söz konusu tarihte Brezilya ile İskoçya karşı karşıya gelecek. 26 Haziran’da ise A Milli Takımımız ABD ile Los Angeles’te mücadele edecek.

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#Dünya Kupası 2026#Uzaylılar#Amerika

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