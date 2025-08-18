Brezilyalı kalecinin performansı mağlubiyeti engelleyemedi! Solskjaer'den maç sonu tebrik

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç, Avrupa kupası karşılaşmaları nedeniyle ertelenen Beşiktaş, sezonun ilk müsabakasına Tüpraş Stadyumu'nda Eyüpspor'a karşı çıktı. Tammy Abraham ve Rafa Silva'nın golleriyle maçtan 2-1'lik skorla galip ayrılan siyah-beyazlılar, 2025-2026 sezonuna 3 puanla start verdi.

EYÜPSPOR'A KARŞI 4'TE 4

Beşiktaş, bu sonuçla eflatun-sarılı rakibiyle karşılaştığı 4. resmi müsabakadan da galip ayrılmayı başardı.

Siyah-beyazlılar, geçen sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Eyüpspor'u sahasında 2-1, deplasmanda da 3-1'lik skorlarla yenmişti. İki ekip 2023-2024 sezonunda ise Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya gelirken Beşiktaş, rakibini 4-0'la geçmişti.

SOLSKJAER 3 İSİMDEN VAZGEÇMEDİ

Haberin Devamı

Siyah-beyazlıların Norveçli teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kaleci Mert Günok, stoper Gabriel Paulista ve hücum oyuncusu Rafa Silva’ya bu maçta da 90 dakika görev verdi.

Söz konusu oyuncular, UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu ve UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda oynanan 2’şer müsabakanın ardından Süper Lig’de oynanan Eyüpspor müsabakasında da 11’de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.

NDIDI VE TAYLAN İLK KEZ

Siyah-beyazlılarda Premier Lig ekibi Leicester City’den kadroya katılan Wilfred Ndidi ile Bundesliga takımı Schalke 04'den transfer edilen 19 yaşındaki Taylan Bulut, bu müsabakada ilk kez forma giydi.

Mücadeleye 11’de başlayan Ndidi, 70. dakikada yerini Demir Ege Tıknaz’a bıraktı.

Maça yedek kulübesinde başlayan Taylan ise 85. dakikada Jonas Svensson’un yerine oyuna dahil oldu.

ABRAHAM FIRTINASI DEVAM ETTİ

Beşiktaş’ın İngiliz golcüsü Tammy Abraham, Eyüpspor karşısında fileleri havalandırarak siyah-beyazlı formayla attığı gol sayısını 6'ya çıkardı.

Karşılaşmanın 19. dakikasında penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Abraham, bu golle siyah-beyazlılardaki 6. gol sevincini yaşadı.

Tammy Abraham, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanan Shakhtar Donetsk karşısında 1, St. Patrick’s maçlarında ise 4 gol kaydetmişti.

Haberin Devamı

Karşılaşmaya 11'de başlayan İngiliz golcü, 90 dakika sahada kaldı.

PERFORMANSIYLA DAMGA VURDU

Berke Özer'in ardından Eyüpspor kalesini devralan ve ilk maçına çıkan Marcos Felipe, Beşiktaş karşılaşmasını 7 kurtarışla tamamladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, maç sonu başarılı kalecinin yanına giderek gösterdiği performanstan kaynaklı kendisini tebrik etti.

İÇ SAHADA 8'DE 8 YAPTI

Açılışını iç sahada yaptığı son sekiz Süper Lig sezonuna da galibiyetle başlayan Beşiktaş, bu karşılaşmalarda toplam 17 gol sevinci yaşadı.