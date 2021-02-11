Brezilyalı futbolcular Avrupa'da nereye gidiyor?

Spor Arena ARAŞTIRMA | Avrupa'da kaç tane Brezilyalı futbolcu oynuyor? 2018'de yapılan bir araştırmaya göre Avrupa'da 824 Brezilyalı futbolcu forma giyiyordu. Bu sayının şu anda ise 1000'lere dayandığı tahmin ediliyor.

Futbolcu fabrikası Brezilya'dan Avrupa'ya birçok futbolcu transfer olurken en çok Brezilyalı futbolcuya sahip olan ülke Portekiz konumunda.

PORTEKİZ'İN ARDINDAN TÜRKİYE!

Portekiz Liga NOS'ta 50'nin üzerinde Brezilyalı futbolcu yer alıyor. Portekiz'i ise aralarında Türkiye olmak üzere 5 ülke takip ediyor. Bu ülkeler Türkiye, Fransa, İtalya, İngiltere ve Ukrayna...

EN ÇOK HANGİ LİGLERDE OYNUYORLAR?

Süper Lig, Ligue 1, Serie A, Ukrayna Ligi ve Premier Lig'de 21 ila 50 arası Brezilyalı futbolcu forma giyiyor. Süper Lig'de ise 33 Brezilyalı futbolcu oynuyor.

Son yıllarda Brezilyalı futbolcuların damgasını vurduğu Süper Lig'de bu sene de Fenerbahçe'den Luiz Gustavo, Galatasaray'dan Marcao, Beşiktaş'tan Josef de Souza ve Trabzonspor'dan Vitor Hugo performanslarıyla dikkat çekiyor.

İspanya, Almanya, Yunanistan, Bulgaristan ve Litvanya'da ise Brezilyalı futbolcuların sayısı 11 ila 20 arasında değişiyor.

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