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GeriFutbol Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, Bayern Münih'e geri döndü
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Haber Giriş: 05.10.2020 - 21:46 | Son Güncelleme:

Brezilyalı futbolcu Douglas Costa, Bayern Münih'e geri döndü

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen Brezilyalı futbolcu Douglas Costa'yı kiraladı.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, 2015-2017 yıllarında Bayern Münih forması giyen 30 yaşındaki Costa'nın, 1 yıllığına Juventus'tan kiralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımında yıldızı parlayan ve 2015’te Bayern Münih'e transfer olan Costa, Bavyera ekibinde çıktığı 77 maçta 14 gol attı. 2017'de Juventus takımına giden Brezilyalı futbolcu, İtalyan takımında 103 maçta forma giydi ve 10 gol kaydetti.

Brezilya Milli Takımı'nda da 31 kez oynayan Costa, Ukrayna'da 5, İtalya'da 3 ve Almanya’da 2 şampiyonluk yaşadı.

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