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GeriFutbol Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi!
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Futbol
Haber Giriş: 21.03.2020 - 16:55,Son Güncelleme:/

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi!

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Dünyaca ünlü efsane futbolcu Ronaldinho, 40. doğum gününü hapishanede kutladı.

Bir zamanlar futbol dünyasına damga vuran, Brezilyalı efsane Ronaldinho, 40. yaşını hiç tahmin edilemeyecek bir şekilde kutluyor...

Brezilya'dan Paraguay'a kaçak geçiş yapan ve 6 ay hapis cezası alan Ronaldinho, 40. yaşına Paraguay'da hapishanede girdi.

Brezilyalı yıldız Ronaldinho, FC Barcelona'da oynadığı dönemde kariyerinin zirvesin eulaştı. Müthiş atletizmi, estetik dokunuşları ve harika top sürme becerileriyle her yaştan futbolsevere zevkli anlar yaşatan Ronaldinho'nun Camp Nou zamanından gözlerin pasını sildiği en güzel anlar karşınızda!

Brezilyalı futbol efsanesi Ronaldinho, 40. yaşına hapiste girdi

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