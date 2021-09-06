Brezilyalı futbol efsanesi Pele ameliyat olduğunu açıkladı

6 gündür hastanede olduğu ortaya çıkan 80 yaşındaki futbol efsanesinde tümör tespit edildi.

Hastanede yatan Pele, sağ kolonundaki tümörün çıkarılması için ameliyat olduğunu açıkladı.

Pele, sosyal medya hesabından son yaptığı açıklamada, "Geçen hafta bahsettiğim testler sırasında tümör tespit edildi. Neyse ki büyük zaferleri sizinle birlikte kutlamaya alışığım. Bu maçı yüzümde bir gülümseme, ailem ve arkadaşlarımın sevgisi, bolca iyimserlik ve neşeyle karşılayacağım" ifadelerini kullandı.

Daha önce bayıldığına yönelik çıkan haberleri yalanlayan Pele, Instagram hesabından "İyiyim" mesajı vermişti.

Hastanede olduğunun duyulmasının ardından bir açıklama daha yapan Pele, Instagram'da Dünya Kupası'nda çekilmiş bir fotoğrafını yayımlarken "Arkadaşlar, bayılmadım ve sağlığım çok iyi. Daha önce pandemi nedeniyle yapamadığım rutin muayenelerime gittim." demişti.

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