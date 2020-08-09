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GeriFutbol Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Trabzonspor'un yeni transferi Stiven Plaza yorumu
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Haber Giriş: 09.08.2020 - 10:13,Son Güncelleme:

Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Trabzonspor'un yeni transferi Stiven Plaza yorumu

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Brezilyalı efsane Ronaldo'dan Trabzonspor'un yeni transferi Stiven Plaza yorumu
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Trabzonspor'un, Valladolid'den kiralık olarak transfer ettiği Stiven Plaza için Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldo'dan övgü dolu sözler...

Trabzonspor'un kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurduğu Stiven Plaza, Valladolid'in sahibi olan Ronaldo'nun yaptığı ilk transferdi.


Ronaldo, genç futbolcu hakkında ''Videolarını izlediğimde ilgimi çekti. Dayanamayıp, Stiven'i almak için Ekvador'a gittim ve onu Valladolid'e transfer ettim. Potansiyeli çok yüksek. O benim ilk transferim.'' sözlerini kullanmıştı.

2018 yılında düzenlenen U21 Libertadores Kupası'nda attığı 7 golle turnuvanın gol kralı olan Plaza, geçen sezon ise sakatlıkları nedeniyle istediği forma şanslarını alamamıştı.

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