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Futbol
Haber Giriş: 18.02.2021 - 14:47 | Son Güncelleme:

Brezilyalı efsane Ronaldinho Türkiye yolcusu

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Brezilyalı efsane Ronaldinho Türkiye yolcusu
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Tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldinho, 4 yıl aradan sonra yeniden ülkemize ayak basmaya hazırlanıyor. Brezilyalı eski süperstar, yurtdışında düzenlediği çekilişleri bu kez Türkiye'de yapacak ve vatandaşlarımızın gönlünü kazanacak.

Tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Ronaldinho, bir kez daha Türkiye yolcusu... 2017 yılında organizatör Ümit Akbulut'un Türkiye'ye getirdiği Brezilyalı eski süperstar 4 yıl aradan sonra yeniden ülkemize ayak basmaya hazırlanıyor. Koronavirüs vakalarının azalması sonrasında B4L ve Sin Management şirketlerinin vasıtasıyla Türkiye'ye gelecek olan R10, yurtdışında düzenlediği çekilişleri bu kez Türkiye'de yapacak ve vatandaşlarımızın gönlünü kazanacak.

Floyd Mayweather da yapmıştı

Hatırlanacağı üzere Akbulut, geçtiğimiz aylarda da dünyanın en iyi boksörleri arasında gösterilen ve lakabı 'The Best Ever (En iyi)' olan Floyd Mayweather'la işbirliği yapmış ve Türk hayranları birçok sürprizle karşılaşmıştı.

 

Brezilyalı efsane Ronaldinho Türkiye yolcusu

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