Brezilyalı efsane futbolcu Pele 80 yaşında!

Tarihin en iyi futbolcuları arasında gösterilen Pele, 80. doğum gününü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından beri bulunduğu Sao Paulo yakınlarındaki evinde ailesiyle geçiriyor.

Tres Coraçoes kentinde 23 Ekim 1940'ta dünyaya gelen Pele, kulüp ve bireysel başarılarıyla futbol dünyasında iz bıraktı.

Tam adıyla Edson Arantes do Nascimento, kariyerini ABD'nin New York Cosmos ekibinde noktalamadan önce ülkesinde 19 yıl Santos forması giydi. "Siyah İnci", "Futbolun Kralı", "Kral Pele" gibi lakaplar takılan efsane futbolcu, bin 363 maçlık kariyerine bin 281 gol sığdırarak bin gol barajını aşan nadir oyunculardan oldu.

Brezilya Milli Takımı ile 1957-1971 yıllarında 92 kez sahaya çıkan ve 77 gol kaydeden Pele, ülkesinin en golcü futbolcusu olmayı başardı. Pele, Brezilya Milli Takımı ile kariyerine 3 Dünya Kupası zaferi sığdırdı.

Pele'ye FIFA, Uluslararası Olimpiyat Komitesi, UNICEF ve TIME dergisi tarafından yüzyılın futbolcusu ve atleti unvanları verildi.

Öyle ki efsane futbolcunun heykeli, Brezilyalılar için futbolun doğduğu yer Maracana Stadı'nın önüne dikildi.

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