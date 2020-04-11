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Haber Giriş: 11.04.2020 - 20:20,Son Güncelleme:

Brezilya'dan Robinho için son dakika transfer açıklaması!

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Brezilya'dan Robinho için son dakika transfer açıklaması!
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Santos Başkanı Jose Carlos Peres, Medipol Başakşehir forması giyen Robinho'yu kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.

Medipol Başakşehir'de forma giyen Brezilyalı oyuncu Robinho için flaş transfer açıklama geldi.

Santos Kulübü Başkanı Jose Carlos Peres, Robinho'yu takımında görmek istediğini söyledi.

"BURADA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Brezilya basınına konuşan Peres, ""Robinho buranın öz evladıdır. Herkesi etkileyen bir neşesi, soyunma odasında herkesi pozitif etkileyen bir hali vardır. Ve her zaman Santos'ta kendisine yer vardır. Robinho da kesinlikle Santos'a dönmek istiyor, biz de onu burada görmek istiyoruz." dedi.

Santos Başkanı Peres sözlerini, "Yurt dışında bununla ilgili bir sıkıntı vardı. Benim başkanlığımın ilk döneminde de kendisini transfer etmek istedik, o dönem endişe ettik. Ancak şu an için Santos'a transfer olmasının önünde bir engel yok. Bu transfer için iyimserim" ifadeleriyle tamamladı.

Başakşehir'de bu sezon 18 maçta forma giyen Robinho, takımına gol katkısında bulunamadı.

 

Brezilyadan Robinho için son dakika transfer açıklaması

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