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Brezilya'dan Fenerbahçe için Wesley iddiası: 18 milyon euroluk teklif reddedildi! 30 milyon euro...

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#Transfer#Fenerbahçe#Wesley
Brezilyadan Fenerbahçe için Wesley iddiası: 18 milyon euroluk teklif reddedildi 30 milyon euro...
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 08:35

Süper Lig'de transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Wesley için resmi görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

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Yeni sezone Jose Mourinho yönetiminde hazırlanan Fenerbahçe; Cenk Tosun, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Levent Mercan ve Allan Saint-Maximin'i kadrosuna katmış, Mert Hakan Yandaş ile Osman Ertuğrul Çetin'in de sözleşmelerini uzatmıştı.

Transfer döneminin hızlı takımlarından olan Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı bir genç yetenek için resmi görüşmelerde olduğu belirtildi.

UOl Esporte'nin haberine göre Fenerbahçe, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Wesley için kulübü Corinthians'a 18 milyon euroluk bir teklif yaptı. 30 milyon euro talep eden Corinthians, teklifi reddetti.

Haberde Fenerbahçe'nin Wesley için ilerleyen dönemde yeni bir teklif yapacağı kaydedildi.

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Bu sezon Corinthians formasının 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun, takımıyla 2027 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.

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MOURINHO ROMA'DAYKEN TAKİP EDİYORDU

Haberin detayında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'nun genç futbolcuyu Roma'dayken de yakından takip ettiğinin altı çizildi.

HEYECANLANDIRAN BEĞENİ

Brezilya basınında çıkan Wesley haberi, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırırken genç futbolcu da kendisiyle ilgili yapılan bir Fenerbahçe paylaşımını beğendi.

DEVLERİN RADARINDA

Geçtiğimiz dönemde çıkan haberlerde Wesley'i West Ham United, Milan ve Atletico Madrid'in yakından takip ettiği belirtilmişti.

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#Transfer#Fenerbahçe#Wesley

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