MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBrezilya'da tarihi maç! 29-0 mağlup ettiler...
GeriFutbol Brezilya'da tarihi maç! 29-0 mağlup ettiler...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 22.10.2020 - 11:23 | Son Güncelleme:

Brezilya'da tarihi maç! 29-0 mağlup ettiler...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brezilya'da tarihi maç! 29-0 mağlup ettiler...
Abone Olgoogle-news

Brezilya Kadınlar Paulista 2020 Ligi’nde Sao Paulo, Taboao'yu 29-0 mağlup etti.

Brezilya Kadınlar PaulistaLigi'nde Sao Paulo tarihi bir skora imza attı. İlk yarısı 17-0 biten maçta Sao Paulo, Taboao'yu 29-0 mağlup ederek tarihi bir skor yakaladı.

Sao Paulo'nun gollerini Gioavaninha (3), Kamilla (6), Glaucia (2), Gioavana, Duda (3) Andressa (2), Emily (4) Carol (5), Pérolla, Dani attı.

İlk maçını 3-0 kazanan Sao Paulo grubunda 2'de 2 yaparken, rakibinin henüz puanı bulunmuyor.

Brezilyada tarihi maç 29-0 mağlup ettiler...

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle