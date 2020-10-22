Brezilya'da tarihi maç! 29-0 mağlup ettiler...
Brezilya Kadınlar Paulista 2020 Ligi’nde Sao Paulo, Taboao'yu 29-0 mağlup etti.
Brezilya Kadınlar PaulistaLigi'nde Sao Paulo tarihi bir skora imza attı. İlk yarısı 17-0 biten maçta Sao Paulo, Taboao'yu 29-0 mağlup ederek tarihi bir skor yakaladı.
Sao Paulo'nun gollerini Gioavaninha (3), Kamilla (6), Glaucia (2), Gioavana, Duda (3) Andressa (2), Emily (4) Carol (5), Pérolla, Dani attı.
İlk maçını 3-0 kazanan Sao Paulo grubunda 2'de 2 yaparken, rakibinin henüz puanı bulunmuyor.
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