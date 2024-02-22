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Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı: 6 futbolcu yaralandı! Maçlara çıkmama kararı...

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#Brezilya#Fortaleza#Sport Recife
Brezilyada takım otobüsüne bombalı saldırı: 6 futbolcu yaralandı Maçlara çıkmama kararı...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2024 19:34

Brezilya'da Sport Recife ile Fortaleza arasında oynanan kupa maçı sonrası konuk takımı taşıyan otobüse Sport Recife taraftarları tarafından bombalı saldırı düzenlendi. 6 futbolcunun hafif yaralandığı Fortaleza, olayın failleri yakalanındaya kadar maçlara çıkmama kararı aldı.

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Brezilya'nın kuzeydoğu bölgesindeki eyaletlerden gelen kulüplerin katılımıyla düzenlenen Copa do Nordeste'de oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Sport Recife - Fortaleza maçı sonrası skandal bir olay yaşandı.

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Sport Recife taraftarları, Fortaleza takımını taşıyan otobüse bomba ve çeşitli patlayıcılar attı. Fortalezelı futbolcular Titi, Britez, Joao Ricardo, Sasha, Dudu ve Escobar'ın yaralandığı açıklandı. 6 oyuncunun da hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Brezilyada takım otobüsüne bombalı saldırı: 6 futbolcu yaralandı Maçlara çıkmama kararı...

Fortaleza Kulübü, saldırı sonrası otobüsün içinden ve dışından görüntüleri sosyal medyada paylaşırken kulüp başkanı Marcelo Paz, olayla ilgili suçlular bulunana kadar maçlara çıkmama kararı aldıklarını açıkladı.

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 FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan olayla ilgili açıklama geldi. Saldırının kınandığı açıklamada federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues; "Mağdur olan tüm futbolculara, profesyonellere ve Fortaleza kulübüne geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Federasyon olarak her türlü şiddet eyleminin Brezilya futbolundan silinmesi için mücadelemiz amansızca devam edecek." ifadelerini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamanın devamında olayla ilgili yetkili birimlerle tam iletişim halinde olunduğu ve faillerin bulunup en ağır şekilde cezalandırılacağına olan inancın tam olduğu belirtildi.

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#Brezilya#Fortaleza#Sport Recife

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