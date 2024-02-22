Brezilya'da takım otobüsüne bombalı saldırı: 6 futbolcu yaralandı! Maçlara çıkmama kararı...

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Brezilya'nın kuzeydoğu bölgesindeki eyaletlerden gelen kulüplerin katılımıyla düzenlenen Copa do Nordeste'de oynanan ve 1-1 eşitlikle sona eren Sport Recife - Fortaleza maçı sonrası skandal bir olay yaşandı.

Sport Recife taraftarları, Fortaleza takımını taşıyan otobüse bomba ve çeşitli patlayıcılar attı. Fortalezelı futbolcular Titi, Britez, Joao Ricardo, Sasha, Dudu ve Escobar'ın yaralandığı açıklandı. 6 oyuncunun da hayati tehlikelerinin bulunmadığı ifade edildi.

Fortaleza Kulübü, saldırı sonrası otobüsün içinden ve dışından görüntüleri sosyal medyada paylaşırken kulüp başkanı Marcelo Paz, olayla ilgili suçlular bulunana kadar maçlara çıkmama kararı aldıklarını açıkladı.

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Brezilya'da 1-1 biten Sport Recife - Fortaleza maçı sonrası konuk ekip otobüsüne bombalı saldırı düzenlendi.



6 futbolcunun hafiz yaralandığı Fortaleza, faille bulunup cezalandırılana kadar maçlara çıkmama kararı aldı.pic.twitter.com/KSl0xeJJjC — Spor Arena (@sporarena) February 22, 2024

FEDERASYONDAN AÇIKLAMA GELDİ

Brezilya Futbol Federasyonu'ndan olayla ilgili açıklama geldi. Saldırının kınandığı açıklamada federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues; "Mağdur olan tüm futbolculara, profesyonellere ve Fortaleza kulübüne geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. Federasyon olarak her türlü şiddet eyleminin Brezilya futbolundan silinmesi için mücadelemiz amansızca devam edecek." ifadelerini kullandı.

Federasyondan yapılan açıklamanın devamında olayla ilgili yetkili birimlerle tam iletişim halinde olunduğu ve faillerin bulunup en ağır şekilde cezalandırılacağına olan inancın tam olduğu belirtildi.