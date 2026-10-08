Brezilya'da lisans skandalına yıldızlar da karıştı

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Brezilya'da bazı eski futbolcuların, normalde 3 yıllık eğitim süresi sonunda alınan antrenörlük diplomasını, para karşılığında 10 günde aldığı iddia edildi.

Ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından UOL’nin 2 yıl süren araştırmasına göre, geçmişte Flamengo ve Palmeiras’ta forma giyen Arjantinli eski futbolcu Alejandro Mancuso, PRO, A, B ve C kategorilerindeki antrenörlük belgelerini yaklaşık 18 bin Euro karşılığında temin etti.

Haberde, bu yolla antrenörlük lisans alanlar arasında, futbolculuk yıllarında Türkiye’de forma giyen Alex De Souza, Felipe Melo, Diego Lugano, Roberto Carlos ve Luiz Gustavo’nun da bulunduğu iddiası yer aldı.

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MELO PARASINI GERİ ALDI

Suçlamaların odağındaki Mancuso, hakkındaki iddiaları reddederken, Felipe Melo şüpheleri nedeniyle parasını geri isteyip aldığını söyledi. Kurs notlarının yer aldığı belgeleri elden teslim aldığını ifade eden Melo, “Bana garip gelen şey, fotoğraf çektirmeden veya oraya gitmeden antrenörlük lisansı almamdı. Bu işte bir yanlışlık var dedim ve paramı isteyip geri aldım” dedi.