Brezilya'da gündem Jorge Jesus! Görüşmeler başladı

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Arjantin'e 4-1 kaybeden Brezilya'da sular durulmuyor. Brezilya Futbol Federasyonu, teknik direktörlük koltuğu için harekete geçti.

Globo'da yer alan habere göre; Dorival Junior ile yolları ayırmayı planlayan Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti'ye alternatif olarak Jorge Jesus'u düşünüyor.

Ayrıca federasyonun, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile görüşmelere başladığı vurgulandı.

BAŞKAN, ANCELOTTI'Yİ İSTİYOR AMA...

Federasyon başkanı Ednaldo Rodrigues'in, Carlo Ancelotti'ye daha sıcak bakmasına karşın bazı yöneticilerin de daha önce ülkede çalışması ve Brezilya'daki futbol kültürüne hakim olması nedeniyle Jesus ismine destek verdikleri kaydedildi.

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Brezilya Milli Takımı ile adı Fenerbahçe'yi çalıştırdığı 2022-2023 sezonunda da geçen Jorge Jesus'un, kulübü Al Hilal ile sezon sonuna dek sözleşmesi bulunuyor.