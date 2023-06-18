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Brezilya'da Carlo Ancelotti hazırlığı! Jesus'un adı geçmişti ama...

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#Ancelotti#Jesus#Brezilya
Brezilyada Carlo Ancelotti hazırlığı Jesusun adı geçmişti ama...
Oluşturulma Tarihi: Haziran 18, 2023 08:17

Brezilya Futbol Federasyonu'nun, Carlo Ancelotti'nin milli takımın başına geçirmeye hazırlandığı belirtildi.

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Real Madrid'in teknik direktörü Carlo Ancelotti'nin, Brezilya Milli Takımı'nın başına geçeceği iddia edildi.

Brezilya basınından Globo, İtalyan teknik adamın Brezilya'nın başına geçeceği tarihin ise Haziran ayının sonu yani 30'unda olacağını duyurdu.

Real Madrid ile sözleşmesi 2024 yazında sona erecek olan İtalyan teknik adamın İspanyol ekibiyle kontratı bitene kadar Brezilya'yı geçici teknik direktörün çalıştırması bekleniyor.

Ancelotti'nin Real Madrid yönetimini ikna etmesi durumunda ise 30 Haziran'dan itibaren İtalyan hocanın yeni takımında göreve başlayacağı belirtiliyor.

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JESUS'UN ADI GEÇMİŞTİ

Dünya Kupası sonrası Tite'nin görevinden ayrılması sonrası Brezilya teknik direktörlüğü için Jorge JESUS'un yanı sıra Pep Guardiola gibi isimlerin de adı geçmişti.

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#Ancelotti#Jesus#Brezilya

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