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Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü resmen Carlo Ancelotti oldu!

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#Brezilya Milli Takımı#Teknik Direktör#Carlo Ancelotti
Brezilya Milli Takımının yeni teknik direktörü resmen Carlo Ancelotti oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 17:11

Brezilya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevine Carlo Ancelotti'nin getirildiğini açıkladı.

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Real Madrid'den ayrılmaya hazırlanan Carlo Ancelotti'nin yeni adresi Brezilya oldu.

SÖZLEŞME İMZALADI

Carlo Ancelotti, Brezilya Futbol Federasyonu ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. İtalyan teknik adam, 2026 Dünya Kupası'na kadar sürecek bir yıllık sözleşmeyi imzaladı. Brezilya Futbol Federasyonu, Ancelotti ile yapılan anlaşmayı duyurdu.

13 GÜN SONRA VEDA

65 yaşındaki teknik adam, Real Madrid'in başındaki son maçına 25 Mayıs'ta Real Sociedad ile oynanacak maçta çıkacak ve ardından Brezilya Milli Takımı'ndaki görevine başlayacak.

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İLK YABANCI OLACAK

Ancelotti, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran ilk yabancı teknik direktör olacak.

Real Madrid'de Ancelotti'nin ardından göreve Bayer Leverkusen'den ayrılan Xabi Alonso'nun gelmesi bekleniyor.

33 YIL SONRA MİLLİ TAKIM

Carlo Ancelotti, Brezilya ile anlaşmasının resmiyet kazanmasıyla birlikte 33 yıl sonra milli takımda antrenörlük yapacak. 65 yaşındaki teknik adam, kariyerine ilk olarak İtalya Milli Takımı'nda yardımcı antrenör olarak başlamıştı. 1992-1995 yılları arasında İtalya'da görev alan Ancelotti, teknik direktörlük kariyerinde daha sonra hep kulüp takımlarında çalıştı.

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"STRATEJİK BİR HAMLEDEN ÇOK DAHA FAZLASI"

Brezilya Futbol Konfederasyonu Başkanı Ednaldo Rodrigues, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Carlo Ancelotti'yi Brezilya'nın başına getirmek stratejik bir hamleden çok daha fazlasıdır. Bu, dünyaya podyumun en üst noktasını yeniden kazanmaya kararlı olduğumuzun bir ifadesidir. Kendisi tarihin en büyük teknik direktörü ve şimdi de gezegendeki en büyük takımın başında. Birlikte Brezilya futbolu için görkemli yeni bölümler yazacağız." dedi. 

 

 

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#Brezilya Milli Takımı#Teknik Direktör#Carlo Ancelotti

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