Gündeme bomba gibi düşen haber! Federasyon, Mourinho'yu istiyor

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Brezilya Milli Takımı geçtiğmiz hafta 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri maçında ezeli rakibi Arjantin'e 4-1 mağlup olmuş ve lider Arjantin'in 10 puan gerisine düşerek 4. sıraya gerilemişti.

Brezilya Futbol Federasyonu da kötü gidişatın faturasını teknik direktör Dorival Junior'a kesmiş ve 62 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı.

BREZİLYA'DA GÜNDEM MOURINHO!

Gazeteci André Rizek'in haberine göre; Brezilya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında ilk etapta Jorge Jesus (Al-Hilal), Abel Ferreira (Palmeiras) ve Carlo Ancelotti (Real Madrid) yer alırken yapılan ilk görüşmelerden sonuç çıkmadı.

Bunun üzerine Brezilya Futbol Federasyonu (CBF) sürpriz bir şekilde Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho'yu da gündemine aldı.

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MOURINHO'NUN İSMİ BREZİLYA'DA HEYECAN YARATTI!

Footbom'un aktardığına göre; Mourinho'nun Brezilya Milli Takımı'nın başına geçme ihtimali, ülkedeki futbolseverler ve yorumcular arasında heyecan yarattı.

Ateşli kişiliği ve taktiksel zekasıyla tanınan Mourinho'nun göreve getirilmesinin cesur bir değişimin sinyali olabileceği belirtilirken; Portekizli teknik adamın futbol geçmişinin yüksek beklentilere sahip bir ülke için yeterince ikna edici olduğu, deneyim ve yeteneğiyle Brezilya'nın ihtiyaç duyduğu bir teknik direktör profili olduğu yorumları yapıldı.

FENERBAHÇE'YLE SÖZLEŞMESİ SORUN OLABİLİR

Haberin devamında Mourinho'nun Fenerbahçe'yle olan sözleşmesinin Haziran 2026'ya kadar devam ettiği hatırlatılırken, bunun da müzakereleri zorlaştırabileceğinin altı çizildi.

MOURINHO'NUN FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin başında bugüne dek 47 maça çıkan Mourinho, 29 galibiyet 11 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayarak 2.09 puan ortalaması yakaladı.

Jose Mourinho yönetiminde Avrupa Ligi'ne son 16 turunda, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Fenerbahçe, Süper Lig'de son 8 haftaya lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada girdi.