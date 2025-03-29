Brezilya Milli Takımı'nda Jorge Jesus sesleri: Taraftarın favorisi o oldu! Fenerbahçe'deyken de olmuştu...

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Brezilya Milli Futbol Takımı, Ocak 2024'den beri takımın başında olan teknik direktör Dorival Junior ile yolların ayrıldığını duyurdu.

1.69 PUAN ORTALAMASI YAKALADI

Brezilya Milli Takımı'nda 445 gün görev alan Junior, takımının başında çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. 1.69 puan ortalaması yakalayan 62 yaşındaki tecrübeli teknik adam, 2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde lider Arjantin'in 10 puan gerisinde, 21 puanla 4. sırada yer alıyordu.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Brezilya Futbol Konfederasyonu, 62 yaşındaki teknik adamın görevine son verildiğini şu açıklama ile duyurdu;

"Brezilya Futbol Konfederasyonu, antrenör Dorival Júnior'un artık Brezilya milli takımının başında olmadığını bildirdi. Yönetim, profesyonele teşekkür ediyor ve kariyerine devam etmesinde başarılar diliyor. Bundan böyle federasyon onun yerine geçecek kişiyi bulmak için çalışacak."

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ANCELOTTI SON NOKTAYI KOYDU

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Brezilya Milli Takımı başına geçme konusunda görüştüğü iddialarına dün verdiği cevapla son noktayı koydu. İtalyan teknik adam, kendisine yöneltilen "Brezilya Milli Takımı'nın başına geçecek misiniz?" sorusuna "Brezilya'yı takdir ediyorum, ancak Brezilya Futbol Federasyonu ile son günlerde aramda hiçbir temas olmadı. Bir sözleşmem var ve tüm odak noktam Real Madrid ile kupalar kazanmak. Şu anda kulüple birlikte önemli hedeflerimiz var." yanıtını verdi.

JORGE JESUS SESLERİ

Ancelotti'nin bu açıklamasının ardından ise gözler en ciddi iki adaydan biri olan Jorge Jesus'a çevrildi. 2022/23 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran 70 yaşındaki deneyimli teknik adamın Brezilya Futbol Konfederasyonu ile yaptığı görüşmelerde büyük aşama kaydettiği ortaya çıktı.

Jesus'un adı Fenerbahçe'de çalışırken de Brezilya Milli Takımı ile anılmıştı.

Brezilya'nın önde gelen spor yayıncısı Globo Esporte'nin anketinde ise taraftarların yüzde 40'ından fazlasının Jorge Jesus'un Milli Takım'ın yeni teknik direktörü olarak görmek istediği ortaya çıktı.