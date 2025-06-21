Brezilya maçı öncesi Ebrar Karakurt ve Simge Aköz'den özel açıklamalar!

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Filenin Sultanları FIVB Milletler Ligi’nde bugün Güney Kore ile karşı karşıya geldi. Rakibini set vermeden mağlup eden Ay-yıldızlılar, İstanbul etabındaki galibiyet serisini sürdürerek 7'de 7 yaptı.

Karşılaşmanın ardından milli voleybolcular Ebrar Karakurt ve Simge Aköz, yarın oynanacak kritik Brezilya maçı öncesi Spor Arena muhabiri Selen Cansu Aksoy'a konuştu.

"KENDİ EVİMİZDE BREZİLYA'YA KARŞI KAZANMAK İSTİYORUZ"

İki takımında iddialı bir kadroya sahip olmasından kaynaklı başa baş bir mücadele olacağının altını çizen Ebrar Karakurt, "Yarın çok önemli bir maçımız var. Tüm taraftarımızı maça ve ekran başına bekliyoruz. Seyirci desteğiyle bir adım daha önde olduğumuzu düşünüyorum. Brezilya'da biz de iddialı bir kadroya sahibiz. Yarın başa baş bir mücadele olacağını düşünüyorum. Kendi evimizde Brezilya'ya karşı kazanmayı çok istiyoruz. Umarım yarın daha iyi olan taraf biz oluruz ve kazanırız." şeklinde konuştu.

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"TAKIM RUHUNU SAHAYA YANSITMAK EN ÖNEMLİSİ"

Simge Aköz ise "Tabii ki bütün taraftarlarımız Brezilya maçını bekliyordur ama bence şu anki durumda oyunumuzu en iyi şekilde sahaya yansıtmak, takım ruhunu oluşturmak en önemli olan. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Bu süreçte VLN'nin daha ikinci haftasında bu enerjiyi tekrar yakalamak, ortaya koymak bizim için önemli. Maçı kazanıp kaybetmek çok bir şey değiştirmeyecek belki ama biz yarın sahada bütün isteğimizi, bütün mücadelemizi ortaya koyacağız. Kazanmak için orda olacağız. Taraftarımızın da inanılmaz bir desteği var. Yarın bizi yalnız bırakmayacaklarını biliyorum." sözlerini sarf etti.