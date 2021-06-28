Brezilya ile Ekvator yenişemedi! Asist yapan Enner Valencia sakatlık yaşadı

Copa Amerika B Grubu müsabakasında Sambacılar ile Enner Valencia'nın formasını giydiği Ekvator karşılaştı.

Müsabakada gol perdesini Brezilya açarken 37. dakikada Eder Militao'nun golüyle 1-0 öne geçti.

Ekvator, bu gole 53. dakikada Angel Mena ile yanıt verdi. Enner Valencia'nın kafayla attığı akıl dolu pasta topla buluşan Mena, skoru 1-1'e getirirken başka gol sesi çıkmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

İlk 3 maçını kazanan Brezilya, ilk puan kaybını Ekvator karşısında yaşarken grup lideri olarak bir üst tura yükseldi. 3 puana yükselen Ekvator ise dördüncü olarak bir üst tura çıktı.

Ekvator'un golünde asisti yapan Fenerbahçeli yıldız Enner Valencia maçın 81. dakikasında sakatlık yaşadı.

Yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemeyen Enner Valencia'ya kulübede buz tedavisi uygulanırken oyuncunun durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

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