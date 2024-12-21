Brezilya ekibine veda etti, Fenerbahçe'ye dönüyor

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin geçen sezon Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique, sosyal medya hesabından Brezilya ekibine veda etti.

Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Lincoln Henrique, "Bugün kariyerimdeki önemli bir dönemi daha sonlandırıyorum. Bana unutulmaz anlar yaşatan Bragantino'ya minnettarlık ve karışık duygularla veda ediyorum. Burada, hayatım boyunca yanımda taşıyacağım şeyler öğrendim. Beni destekleyen ve bana inanmaktan vazgeçmeyen tüm taraftarlara minnettarlığımı sunmak istiyorum. Her şey için teşekkürler. Yeni zorluklar ve yeni hayaller gelsin" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'den Bragantino'ya 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan Brezilyalı orta saha, Bragantino'da çıktığı 46 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Haberin Devamı

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lincoln Henrique'nin Bragantino'ya vedası sonrası sarı lacivertli takıma geri dönmesi bekleniyor.