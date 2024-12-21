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Brezilya ekibine veda etti, Fenerbahçe'ye dönüyor

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#Fenerbahçe#Lincoln Henrique#Bragantino
Brezilya ekibine veda etti, Fenerbahçeye dönüyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 21, 2024 22:59

Fenerbahçe'nin geçen sezon devre arasında Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique, Brezilya ekibine veda etti.

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Fenerbahçe'nin geçen sezon Bragantino'ya kiraladığı Lincoln Henrique, sosyal medya hesabından Brezilya ekibine veda etti. 

Sosyal medya hesabından veda paylaşımı yapan Lincoln Henrique, "Bugün kariyerimdeki önemli bir dönemi daha sonlandırıyorum. Bana unutulmaz anlar yaşatan Bragantino'ya minnettarlık ve karışık duygularla veda ediyorum. Burada, hayatım boyunca yanımda taşıyacağım şeyler öğrendim. Beni destekleyen ve bana inanmaktan vazgeçmeyen tüm taraftarlara minnettarlığımı sunmak istiyorum. Her şey için teşekkürler. Yeni zorluklar ve yeni hayaller gelsin" ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'den Bragantino'ya 6 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan Brezilyalı orta saha, Bragantino'da çıktığı 46 maçta 5 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Lincoln Henrique'nin Bragantino'ya vedası sonrası sarı lacivertli takıma geri dönmesi bekleniyor. 

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#Fenerbahçe#Lincoln Henrique#Bragantino

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