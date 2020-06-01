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GeriFutbol Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 futbolcunun Corona virüs testi pozitif çıktı!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 10:17,Son Güncelleme:

Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 futbolcunun Corona virüs testi pozitif çıktı!

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Brezilya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Vasco da Gama'nın 16 oyuncusunda yeni tip koronavirüs (Kovid) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, uzun bir aranın ardından bugün başlayacak antrenmanlar öncesi takım ve teknik ekibe Kovid-19 testi yapıldığı, 16 oyuncunun sonucunun ise pozitif çıktığı belirtildi.

Rio de Janeiro kentinin kulübü Vasco da Gama, salgının takım içinde yayılımını engellemek amacıyla söz konusu oyuncuların karantinaya alındığını duyurdu.

Salgın nedeniyle mart ayından bu yana futbol liglerinin ertelendiği Brezilya'da vaka ve ölüm sayısı hızla artıyor. Resmi rakamlara göre, ülke genelinde 514 bin 992 kişi virüse yakalanırken, ölü sayısı ise 29 bin 341'e ulaştı.

Brezilya ekibi Vasco da Gamada 16 futbolcunun Corona virüs testi pozitif çıktı

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