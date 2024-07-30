Brezilya basını duyurdu: Fenerbahçe, transferden vazgeçti! 'Mourinho'nun yakın takibindeydi'

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Sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Lugano deplasmanında oynadığı ilk maçla açan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Kadrosuna şu ana kadar Levent Mercan, Çağlar Söyüncü, Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri'yi katan sarı - lacivertlilerin gündemine Corinthians forması giyen kanat oyuncusu Wesley gelmişti.

TEKLİF: 18 MİLYON EURO

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki futbolcu için 18 milyon euroluk bir teklif yaptığı iddia edilmişti.

MASADAN KALKTI

Meu Timao'nun haberine göre sarı - lacivertliler, Corinthians'a bonuslarla birlikte yeni bir teklif sundu.

Haberin devamında Brezilya ekibinin 30 milyon euroluk bonservis bedeli talep ettiği ve Fenerbahçe'nin masadan kalktığı kaydedildi.

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MOURINHO ROMA'DAYKEN TAKİP EDİYORDU

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun genç futbolcuyu Roma'dayken de yakından takip ettiğinin altı çizildi.

DEVLERİN RADARINDA

Geçtiğimiz dönemde çıkan haberlerde Wesley'i West Ham United, Milan ve Atletico Madrid'in yakından takip ettiği belirtilmişti.

Bu sezon Corinthians formasının 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı. Brezilyalı futbolcunun, takımıyla 2027 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.