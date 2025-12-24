×
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Brezilya basını duyurdu: Beşiktaş'tan stoper hamlesi!

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Beşiktaş#Gustavo Martins
Muhammet ATMAR
Oluşturulma Tarihi: Aralık 24, 2025 17:28

Beşiktaş, Gremio forması giyen Brezilyalı stoper Gustavo Martins'in transferi için harekete geçti.

Süper Lig'de ilk devreyi lider Galatasaray'ın 13 puan gerisinde 5. sırada tamamlayan Beşiktaş, 2 Ocak'ta başlayacak olan ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlıyor.

Felix Uduokhai'yle yollarını ayırması beklenen Siyah-beyazlıların, stoper bölgesi için Brezilya'da temaslarda bulunduğu iddia edildi.

HEDEF GUSTAVO MARTINS

GZH'nin haberine göre; Beşiktaş, Gremio'da forma giyen Gustavo Martins'le ilgileniyor.

MENAJERİNDEN BİLGİ ALINDI

Siyah-beyazlıların 23 yaşındaki 1,91'lik stoperin temsilcileriyle iletişime geçerek talep edilen bonservis ve maaş hakkında bilgi aldığı belirtildi.

GREMIO 6 MİLYON EURO İSTİYOR

Gremio'nun alt yapısından yetişen genç savunmacı için 6 milyon euro civarında bonservis beklentisi olduğu, buna karşılık olarak Beşiktaş'ın ise 3,5 milyon euroluk bir teklif sunmaya hazırlandığı kaydedildi.

PERFORMANSI

2023 yılında A takıma yükselen Gustavo Martins, mavi-siyahlı formayla bugüne dek 87 maça çıktı ve 9 gol kaydetti.

Gustavo Martins forma giydiği bu maçlarda 4965 dakika sahada kalırken, 14 sarı ve 1 de kırmızı kart gördü.

