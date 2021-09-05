Canlı anlatım: Brezilya - Arjantin maçı

Copa America finalinde Arjantin'e karşı hüsrana uğrayan Brezilya, Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Tangocular ile bir kez daha kozlarını paylaşıyor.

MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR

BREZİLYA 0-0 ARJANTİN

Brezilya 11'i: Weverton, Danilo, Militao, Verissimo, Sandro, Casemiro, Gerson, Ribeiro, Lucas Paqueta, Gabigol, Neymar.

Arjantin 11'i: Martinez, Montiel, Romero, Otamendi, Acuna, De Paul, Paredes, Di Maria, Lo Celso, Messi, Lautaro Martinez.

BREZİLYA ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TSİ 22.00'de başlayan mücadeleyi, TRT Spor ekranlarından ve Misli.com üzerinden CANLI olarak izleyebileceksiniz.

BREZİLYA

- Copa America finalini gözyaşları içinde terk etmek zorunda kalan Neymar, bu kez de önemli takım arkadaşlarından yoksun bir şekilde Arjantin'e karşı sınav verecek.

- İngiltere Premier Lig'de forma giyen Alisson, Ederson, Thiago Silva, Fred, Fabinho, Roberto Firmino, Gabriel Jesus ve Richarlison; Brezilya "kırmızı" listede yer aldığı için bu önemli maçta milli takım forması giyemeyecek.

- Alisson ve Ederson'un yokluğunda kale Brezilya liglerinde forma giyen isimlere emanet... Şili deplasmanında Palmeiras'ın kalecisi Wewerton'u izlemiştik.

- Aynı maçta Neymar'a hücumda Gabriel Barbosa eşlik etmişti ancak yedekte Hulk gibi tecrübeli bir isim de mevcut.

- Fred ve Fabinho'nun yokluğunda ise orta alanda tüm yük Casemiro'da kalmış gibi duruyor... Şili maçında Olympique Lyon forması giyen Bruno Guimaraes yardımcı olmuştu.

ARJANTİN

- Arjantin cephesi herhangi bir kısıtlamayla uğraşmıyor... Kadroya bakıldığında en önemli eksik Sergio Agüero gibi duruyor ancak onun da sakatlığı olduğu için çağrılmadığını biliyoruz.

- Copa America'nın iyilerinden, kaleci Damian Martinez "1 numara" olarak devam ediyor. Savunmanın merkezinde Nicolas Otamendi, solunda Nicolas Tagliafico görev yapacak.

- Orta alanda Rodrigo De Paul ve Giovani Lo Celso'nun yeri garanti. İşin hücum kısmını da çoğunlukla Angel Di Maria yapıyor. Henüz A milli seviyesinde forma giymeyen Emiliano Buendia kenarda hazır kıta olarak bekleyecek.

- Venezuela deplasmanında ciddi bir sakatlık tehlikesi atlatmasına rağmen Lionel Messi 90 dakika sahada kaldı. İlk 11'de Lautaro Martinez başladı, kenardan Paulo Dybala geldi. TD Lionel Scaloni'nin Messi'nin yanında bu kez kimle başlayacağını maç saati öğreneceğiz.

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