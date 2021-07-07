Brezilya Arjantin maçı ne zaman? Copa America finali için heyecan dorukta

Copa America finali için nefesler tutuldu. Turnuvanın iki ezeli rakibi Brezilya ve Arjantin, Copa America finali ile karşı karşıya gelecek. Messi, Martinez, Di Maria, Neymar, Firmino, Casemiro gibi önemli oyuncuların sahada mücadele edeceği Brezilya Arjantin maçı, pek çok ülkeden canlı izlenebilecek. Peki, Copa America Finali Brezilya Arjantin maçı ne zaman oynanacak? İşte, o bilgiler

COPA AMERİCA FİNALİ BREZİLYA ARJANTİN MAÇI NE ZAMAN?

Copa America Finali kapsamında oynanacak Brezilya Arjantin maçı, 11 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleşecek. Karşılaşma, 10 Temmuz'u 11 Temmuz'a bağlayan gece TSİ 03.00'da oynanacak.