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Futbol
AA
Haber Giriş: 18.06.2021 - 11:31 | Son Güncelleme:

Brezilya 4-0 Peru (Copa America'da sonuçlar)

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Brezilya 4-0 Peru (Copa America'da sonuçlar)

2021 Kupa Amerika'nın (Copa America) ev sahibi Brezilya, B Grubu'ndaki ikinci maçında Peru'yu 4-0 mağlup etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika'da Brezilya, Peru'yu ağırladı.

"Sambacılar", Nilton Santos Olimpiyat Stadı'ndaki maçın ilk yarısını Alex Sandro'nun 12. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapattı.

Neymar, 68. dakikada farkı 2'ye çıkarırken, Everton Ribeiro'nun 89, Richarlison'un ise 90 3. dakikalardaki golleri Brezilya'ya 4-0'lık galibiyeti getirdi.

B Grubu'ndaki ikinci maçını da kazanan ev sahibi ekip, 6 puanla zirvede yer aldı.

Gruptaki diğer mücadelede ise Kolombiya ile Venezuela 0-0 berabere kaldı.

Brezilya 4-0 Peru (Copa Americada sonuçlar)

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