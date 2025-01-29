Brest - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Arda Güler ilk 11'de mi? Brest - Real Madrid maçı muhtemel 11'leri!

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Fransız ekibi Brest bu akşam evinde Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Arda Güler’in forma giydiği eflatun-beyazlılar ilk 8’e girip bir üst tura yükselmek için ter dökecek. Grupta 13. sırada olan Brest ile 16. sırada olan Real Madrid arasında kıran kırana mücadele yaşanacak. Karşılaşmada Arda Güler’in forma giyip giymeyeceği ise özellikle ülkemizdeki sporseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Brest - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? İşte Brest - Real Madrid muhtemel 11’leri!

BREST - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Liginde Fransız temsilcisi Brest ile İspanyol devi Real Madrid, bu akşam TSİ 23.00'te karşılaşacak. Stade du Roudourou'da oynanacak karşılaşma Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Brest Real Madrid maçı TABİİ SPOR 4 kanalından canlı izlenebilecek.

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BREST - REAL MADRİD MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Brest: Lala, Chardonnet, Coulibaly, Pereira Lage; Fernandes, Magnetti; Sima, Camara, Del Castillo; Ajorque

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Asencio, Rudiger, Mendy; Modric, Tchouameni, Bellingham; Arda, Mbappe, Rodrygo

ARDA GÜLER FORMA GİYECEK Mİ?

Arda Güler'in Brest karşısında da mücadeleye ilk 11'de başlaması beklenmiyor. Son olarak La Liga'da Valladolid karşısında oynanan ve Real Madrid'in 3-0 kazandığı maçta 73. dakikada oyuna dahil olan Arda Güler'in performansı taraftarların beğenisini kazanmıştı.