Brest Paris Saint Germain(PSG) maçı saat kaçta, hangi kanalda? Lionel Messi oynayacak mı?

Ligue 1'de dokuz maçtır yenilmeyen PSG, ligde devam eden en uzun serinin sahibi konumunda.

Evinde oynadığı son altı Ligue 1 maçını kazanamayan Brest, 2021 senesinde çıktığı ilk altı iç saha karşılaşmasında üç galibiyet almıştı. Bu sezon Ligue 1'de Brest'ten daha fazla isabetli şut çeken tek takım Clermont. 2021/22 Ligue 1 sezonunda yaptığı top taşımalar sonrası 1'den fazla asisti bulunan tek oyuncu Kylian Mbappe.

BREST PARİS SAİNT GERMAİN(PSG) MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brest Paris Saint Germain(PSG) maçı saat 22:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

LİONEL MESSİ FORMA GİYECEK Mİ?

PSG'nin Barcelona'dan transferi Lionel Messi'nin oynayıp oynamayacağı bu maç özelinde en fazla merak edilen konu. Taraftarlar, Arjantinli yıldızı PSG formasıyla izlemek için sabırsızlanırken oyuncunun hazır olmaması nedeniyle bu maçta forma giymesi beklenmiyor.