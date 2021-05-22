Brest Paris Saint Germain (PSG) maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

Brest'in bu sezon Ligue 1'de mücadele eden takımlar arasında en düşük galibiyet yüzdesinde kaldığı rakibi PSG. Brest'e konuk olduğu son üç Ligue 1 maçını kazanan PSG, en üst ligde rakibi karşısında dört maçlık seri yakalayan ilk takım olabilir.

Ligue 1'de 2001/02'den bu yana ilk kez ilk iki sırada yer alan takımlar son haftaya bir puan farkla giriyor. PSG, şampiyon olabilmek için Lille'den daha iyi bir sonuç almak zorunda. 2020/21 Ligue 1 sezonunda son haftaya 79 puanla giren PSG, lig tarihinde bu aşamada 79+ puana sahip olmasına rağmen liderlik koltuğunda yer alamayan üçüncü takım oldu. Kylian Mbappe, Jean-Pierre Papin'den bu yana üst üste üç Ligue 1 sezonunda gol krallığına ulaşan ilk oyuncu olabilir.

BREST PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Brest Paris Saint Germain (PSG) maçı 23 Mayıs pazar akşamı saat 22:00'da oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.