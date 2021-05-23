MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriBrest - Paris Saint Germain maçında kaleci Larsonneur, Neymar'ın "aklını başından aldı"
GeriFutbol Brest - Paris Saint Germain maçında kaleci Larsonneur, Neymar'ın "aklını başından aldı"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 23.05.2021 - 22:48 | Son Güncelleme:

Brest - Paris Saint Germain maçında kaleci Larsonneur, Neymar'ın "aklını başından aldı"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Brest - Paris Saint Germain maçında kaleci Larsonneur, Neymar'ın "aklını başından aldı"

Şampiyonluğu son maça kadar kovalayan Paris Saint Germain'de Neymar, Brest maçında kazanılan penaltı atışında Larsonneur'un şaşırtan hareketi sonrası kaleyi tutturamadı.

Fransa Ligue 1'in son haftasında Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain'in Brest'e konuk olduğu maçta ilginç bir an yaşandı.

Şampiyonluğa ulaşabilmesi için Lille'in kaybetmesini bekleyip Brest'i yenmesi gereken PSG, müsabakanın 18. dakikasında penaltı kazandı.

Penaltı atışında topun başına geçen Brezilyalı yıldız Neymar, Brest kalecisinin Gautier Larsonneur'u geçemedi.

Penaltı atışında büyük bir risk alarak kaleyi ortalamayan ve atış yönüne göre sol direğe daha yakın duran 24 yaşındaki kaleci, Neymar'ı daha boş olan tarafa yönlendirdi.

Gautier Larsonneur'un kapattığı köşe yerine boş olan tarafı seçen Neymar, kaleyi bulamazken Fransız kalecinin bu cesur hareketi çok konuşuldu.

Sosyal medyada penaltı atışının görüntüsü hızla yayılırken "Neymar'ı strese soktu, aklını başından aldı" gibi yorumlar yapıldı.

Brest - Paris Saint Germain maçında kaleci Larsonneur, Neymarın aklını başından aldı

Brest - Paris Saint Germain maçında kaleci Larsonneur, Neymarın aklını başından aldı

100 TL oyna, 100 TL kazan! Yeni üyelere özel, hemen Misli.com'a üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi