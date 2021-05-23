Brest - Paris Saint Germain maçında kaleci Larsonneur, Neymar'ın "aklını başından aldı"

Fransa Ligue 1'in son haftasında Lille ile şampiyonluk mücadelesi veren Paris Saint Germain'in Brest'e konuk olduğu maçta ilginç bir an yaşandı.

Şampiyonluğa ulaşabilmesi için Lille'in kaybetmesini bekleyip Brest'i yenmesi gereken PSG, müsabakanın 18. dakikasında penaltı kazandı.

Penaltı atışında topun başına geçen Brezilyalı yıldız Neymar, Brest kalecisinin Gautier Larsonneur'u geçemedi.

Penaltı atışında büyük bir risk alarak kaleyi ortalamayan ve atış yönüne göre sol direğe daha yakın duran 24 yaşındaki kaleci, Neymar'ı daha boş olan tarafa yönlendirdi.

Gautier Larsonneur'un kapattığı köşe yerine boş olan tarafı seçen Neymar, kaleyi bulamazken Fransız kalecinin bu cesur hareketi çok konuşuldu.

Sosyal medyada penaltı atışının görüntüsü hızla yayılırken "Neymar'ı strese soktu, aklını başından aldı" gibi yorumlar yapıldı.

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