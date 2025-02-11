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Brest - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta? Brest - Paris Saint Germain maçı şifresiz mi, hangi kanalda?

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#Brest#Paris Saint Germain#Şampiyonlar Ligi
Brest - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta Brest - Paris Saint Germain maçı şifresiz mi, hangi kanalda
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 17:02

Brest ve Paris Saint Germain, Şampiyonlar Ligi'nde play-off maçında karşı karşıya geliyor. İki Fransız ekibi, son 16 turu biletini kapmak için mücadele edecek. PSG şu ana kadar çıktığı 8 karşılaşmalarda 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı ve lig aşamasını 15. sırada bitirdi. Futbol severler bu heyecanlı maçın canlı yayın bilgisine odaklandı. Peki Brest - Paris Saint Germain maçı ne zaman, saat kaçta? Brest - Paris Saint Germain maçı şifresiz mi, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Brest ve Paris Saint-Germain play-off aşaması ilk maçında karşı karşıya gelecek. İlk defa Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Brest, grup aşamasını 13 puanla 18. sırada tamamladı. Karşılaşmanın galibi son 16 turu yolunda ilerleyecek. İşte Brest - Paris Saint Germain maçı canlı yayın bilgisi...

BREST - PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşaması 11 Şubat Salı günü oynanan maçlarla başlıyor. İki Fransız ekibi Brest ve Paris Saint-Germain bu akşam karşı karşıya gelecek. Saat 20.45'te başlayacak mücadele Tabii Spor ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

Lig aşamasında 9-24. sırayı elde eden takımlar, play-off turunda karşılaşarak son 16 bileti almaya çalışacak.

 

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#Brest#Paris Saint Germain#Şampiyonlar Ligi

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