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Brest - Lille maçında oyundan alınan Burak Yılmaz çılgına döndü

#Burak Yılmaz#Lille#Brest
Brest - Lille maçında oyundan alınan Burak Yılmaz çılgına döndü

Fransa Ligue 1'in 22. haftasında Lille, deplasmanda Brest'e 2-0 kaybederken ikinci yarıda oyundan alınan Burak Yılmaz karara sert bir şekilde tepki gösterdi.

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Stade Francis-Le Ble Stadı'nda oynanan mücadele, Brest'in 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Brest'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Tiago Djalo (K.K.) ve 90+5. dakikada S. Mounie kaydetti.

Bu skorla Lille, 32 puanda kalırken 8. sırada yer aldı. Puanını 28 yapan Brest ise 12. sıraya yükseldi.

Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik, 46. dakikada oyuna dahil olurken Burak Yılmaz ise 76 dakikada sahada kaldı.

BURAK YILMAZ'DAN TEPKİ

Müsabakaya 11'de başlayan Burak Yılmaz, 76. dakikada yerini Hatem Ben Arfa'ya bırakırken karara tepki gösterdi.

Sinirli olduğu gözlenen ve söylenerek köşeye gelen 36 yaşındaki golcü, Teknik Direktör Jocelyn Gourvennec'in kararına tepki gösterip doğrudan soyunma odasının yolunu tuttu.

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#Burak Yılmaz#Lille#Brest

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