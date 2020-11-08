Brest Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Yusuf, Zeki, Burak oynayacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Avrupa Ligi'nde Milan karşısında 3 gol atarak haftanın futbolcusu seçilen Yusuf Yazıcı, Brest Lille maçında da pek çok futbol otoritesinin yakından takip edeceği oyuncu olacak. Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in de oynamasının beklendiği karşılaşma, ekran başından canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Brest Lille maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

BREST LİLLE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Fransa Ligue 1'in 10'uncu hafta mücadelesinde Brest, Lille'i konuk edecek. 8 Kasım Pazar günü saat 15.00'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 4 kanalından canlı izlenebilecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. haftanın en iyi oyuncusu, Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı oldu.



UEFA'nın internet sitesinde yapılan haftanın oyuncusu oylamasında Yusuf Yazıcı ile birlikte PAOK'tan Andrija Zivkovic, Bayer Leverkusen'den Leon Bailey ve Sparta Prag'dan Lukas Julis yer aldı.



Lille'in deplasmanda İtalyan ekibi Milan'ı 3-0 yendiği maçta "hat-trick" yapan Yusuf Yazıcı, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.



UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Sparta Prag karşısında 3 gol atarak en iyi oyuncu seçilen Yusuf, ikinci kez aynı başarıyı tekrarladı.

SELÇUK İNAN: YUSUF YAZICI İLE GURUR DUYUYORUM

Galatasaray'ın eski milli futbolcusu ve yardımcı antrenörü Selçuk İnan, UEFA Avrupa Ligi'nde İtalya takımı Milan'a deplasmanda 3 gol atan milli oyuncu Yusuf Yazıcı'yla gurur duyduğunu söyledi.



Selçuk İnan, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası dördüncü eleme turu kura çekiminin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Fransa'nın Lille ekibinde forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'nın Milan'a üç gol atışının hatırlatılması üzerine konuşan İnan, "Yusuf adına çok çok sevindim. Diğer oyuncu arkadaşlarımız da çok iyi işler çıkarıyorlar. Hatta bu hafta bizi temsil eden kulüplerimiz de çok başarılıydı. Hepsini tebrik ediyorum. Yusuf'a ayrı bir parantez açayım. Onu çok seviyorum. Çok beyfendi çok düzgün bir arkadaşım. Sakatlıktan sonra bu şekilde dönmüş olması ayrıca beni mutlu etti. Hepimiz onunla gurur duyuyoruz. Tabii diğer arkadaşlarımızla da öyle." ifadelerini kullandı.



Sezon sonunda Avrupa Şampiyonası olduğunu hatırlatan Selçuk İnan, şöyle konuştu:



"Milli takıma yıllarca hizmet ettim. Başarılarına katkıda bulundum. Onlara başarılar diliyorum. Hepsini çok seviyorum. Çünkü hemen hemen hepsi benim eski takım arkadaşım. Çok iyi bir jenerasyona sahibiz. Bunun değerini bilelim, onları hep destekleyelim. Yanlarında olalım."



Galatasaray'ın ligdeki durumu değerlendiren Selçuk İnan, sezonun uzun olduğuna vurgu yaptı.



Selçuk İnan, "Bu sene fazlasıyla maç oynayacağız. Performans iniş çıkışları mutlaka olacaktır. Ama biz bunun altından kalkmasını hep bildik. 2 maçtır kazanıyoruz. Takım olarak çok çalışıyoruz, yeni şeyler deniyoruz. Sakat arkadaşlarımız oluyor. Ama dediğim gibi uzun bir maraton. Bunun sonunda ipi göğüsleyecek taraf inşallah biz oluruz." şeklinde konuştu.



Eski milli oyuncu, bir yıldır antrenörlüğe hazırlandığını belirtti ve beraber çalıştığı teknik adam ve yöneticilere yardımlarından ötürü teşekkür etti.