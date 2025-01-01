Brentford'un konuğu Arsenal! Zorlu maçın tüm detayları, muhtemel 11'leri ve Misli ile Şampiyon Oranları burada

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İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında Brentford sahasında Arsenal'i ağırlayacak.

Brentford Community Stadyumu'nda oynanacak kritik müsabaka saatler 20.30'u gösterdiğinde başlayacak.

ARSENAL DEPLASMANDA KAZANMAK İSTİYOR

18. maçlar sonunda topladığı 38 puanla 3. sırada kendine yer bulan Arsenal, bu maçı kazanarak ikinciliğe yükselmek istiyor. Lider Liverpool ile farkı açmak istemeyen Arteta'nın ekibi, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak.

Ligde çıktığı son 2 maçtan galibiyetle ayrılan Arsenal, sezonun geri kalan bölümünde de sadece 2 kez yenildi.

BRENTFORD'UN HEDEFİ 3 PUAN

Bu sezon beklentilerin altında kalan Brentford ise üst sıralara tırmanmanın hesabını yapıyor. 24 puanla 12. sırada bulunan ev sahibi ekip, bu maça 3 puan parolasıyla çıkacak.

Ayrıca ligde çıktığı son 3 maçtan 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan Brentford, galibiyete hasret kaldı.

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ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki takım arasında Brentford'un ev sahibi olduğu son 7 Premier Lig maçı KG yok bitti.

- Brentford'un Premier Lig'de iç sahada oynadığı 9 maçın 8'i KG Var bitti.

- Brentford, Premier Lig'de iç sahada oynadığı son 6 maçın 5'inde kalesinde en az 2 gol gördü.

- Brentford, Premier Lig'de iç sahada Liverpool ile birlikte en çok puan toplayan takım. (9 maç, 7 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet - 22 puan)

- Arsenal, Premier Lig'de Brentford'a karşı 5 maçtır kaybetmiyor. (4 galibiyet, 1 beraberlik)

- Arsenal'ın Premier Lig'de deplasmanda oynadığı son 4 maçı KG Var bitti.

- Arsenal'ın Premier Lig'de oynadığı son 5 maçın 4'ü 2.5 Alt bitti.

MUHTEMEL 11'LER

Brentford: Flekken; Roerslev, Collins, Van den Berg, Lewis-Potter; Janelt, Norgaard; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wisa

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Martinelli, Havertz, Trossard

ŞAMPİYON ORANLAR

Bu zorlu maçta kullanıcılarına Şampiyon Oranlar sunan Misli'de ev sahibi ekip Brentford'un galibiyetine 5.89 oran veriliyor. Karşılaşmanın beraberliğine 4.44 oran verilirken konuk takım Arsenal'in kazanırı 1.29 oranla gösteriliyor.

Brentford – Arsenal maçına oynayan Misli üyelerinin %39'u Arsenal'ın galip gelmesini bekliyor.

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