Brentford'un genç yıldızı Yunus Emre Konak: 'Taraftarlar beni seviyor'

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Altyapısından yetiştiği Sivasspor'da geçen sezon ilk kez profesyonel olan 18 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in ilk yarısında forma giydiği 17 maçta sergilediği performansın ardından Premier Lig'in yolunu tuttu.

On sekiz yaşına girdikten bir gün sonra yaklaşık 4,5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Brentford'a transfer olan Yunus Emre'nin İngiltere kariyeri şanssız bir şekilde başladı. Antrenmanda yaşadığı sakatlığın ardından tendonu kopan genç oyuncu, uzun bir süre sahalarda uzak kaldı.

Tedavi sürecini iyi geçiren Yunus Emre, bu sezon İngiltere Lig Kupası'nda Colchester United'ı 1-0 yendikleri ikinci tur maçının 89. dakikasında oyuna girerek ilk kez Brentford forması giydi.

Yunus Emre Konak, bu sezon 3'ü Premier Lig'de, 2'si de İngiltere Lig Kupası'nda olmak üzere görev yaptığı 5 maçta 45 dakika sahada kaldı.

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'DAHA ÇOK SÜRE ALACAĞIM'

Yunus Emre Konak, yaptığı açıklamada, Brentford'a transfer olduktan sonra ciddi bir sakatlık yaşadığını belirterek, "Adaptasyon ve sakatlık sürecim çok iyi geçti. İngiltere'de kariyerim çok iyi gidiyor. Teknik direktörle aramız iyi. Beni oynatmaya başladı. Daha çok süre alacağıma inanıyorum. Kendime güveniyorum. İdmanlarda elimden geleni yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon daha fazla forma şansı bularak kendisini ispatlayacağını vurgulayan Yunus Emre, "Orada rahatım. Öz güven çok önemli. Bana öz güven veriyorlar. Brentford taraftarları beni seviyor. Ben de onları çok seviyorum. İnşallah Yunus Emre Konak için çok iyi bir kariyer olacak. Orada başarılı olarak basamakları çıkacağıma inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.