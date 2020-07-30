Brentford'un Championship Play-Off finalindeki rakibi belli oluyor! Öne çıkan iddaa tahmini...

Bu bir ilandır

FULHAM

- Josh Onomah ve Neeskens Kebano'nun golleriyle play-off yarı final ilk maçını deplasmanda 2-0 kazanan Fulham, Premier Lig'e büyük bir adım attı.

- Daha çok topa sahip oldu, daha çok isabetli pas yaptı, daha çok korner kullanıp şut çekti, kısacası Cardiff City Stadı'nda galibiyeti daha çok hak ettiklerini söyleyebiliriz.

- Rövanş öncesi Ivan Cavaleiro'nun sakatlığı devam ediyor. Normal sezonu 26 golle kapatan ama ilk maçta oynamayan Aleksandar Mitrovic'in, skor avantajı da hesaba katılıp riske edilmesi beklenmiyor.

- TD Scott Parker, ilk maçta etkisiz ama alternatifsiz olan Bobby De Cordova-Reid ile devam edecek.

CARDIFF

- Evinde 2-0 kaybedip büyük bir avantajı yitiren Cardiff'te, TD Neil Harris ise oldukça iddialı bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

- "Neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz ve ilk maçtaki skoru geri çevirmenin zor olacağını da farkındayız. 33 yıllık play-off tarihinde ilk maçı 2 farkla kaybedip adını play-off finaline yazdıran herhangi bir takım olmaması değişik bir rekor ancak rekorlar kırılmak içindir ve biz bu rekoru kıracağız..." açıklamasında bulundu.

- Çok uzun süredir sakat olan sol bek Greg Cunningham ve forvet alternatiflerinden Isaac Vassell'in eksikleri devam ediyor.

- Gol umudu Robert Glatzel'in durumu karşılaşma öncesi netleşecek, yetişmezse ilk maçta yedek bekleyen Callum Paterson'ı ilk 11'de görebiliriz.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fulham'ın son 7 lig maçının 6'sı "2.5 ALT" bitti.

- Cardiff'in son 5 lig maçının 4'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- İki takım arasındaki son 4 maç "2.5 ALT" bitti.

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Championship Play-off yarı final ikinci maçını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Fulham Kazanır" oldu!

%44'lük kesim ilk maçı deplasmanda 2-0 kazanan Fulham'dan rövanşta da galibiyet bekliyor...

%8'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol atılacağını düşünüyor.

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Cardiff'in gol umudu Callum Paterson'ın İskoçya günleri...