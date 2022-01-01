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Brentford'dan Galatasaray'a Halil Dervişoğlu cevabı

#Transfer#Galatasaray#Halil Dervişoğlu
Brentforddan Galatasaraya Halil Dervişoğlu cevabı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, genç milli futbolcunun bonservisinin alınması yönünde yönetime raporunu sundu. Sarı kırmızılılar, İngiliz ekibi Brentford ile görüşmelerini gerçekleştirdi ve transferle ilgili net bir cevap aldı.

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Galatasaray 'da Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralanan Halil Dervişoğlu, bitiricilik sorunu yaşasa da hocası Fatih Terim'den geçer not aldı. Terim, lig ve kupada toplam 3 gole imzasını koyan Halil'in bonservisinin alınmasını istedi. Sabah'ın haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer dönemi için Brentford ile temasa geçse de İngilizler sezon sonunda masaya oturacaklarını bildirdi.

Geleceğe yatırım gözüyle bakılan 1999 doğumlu milli forvet, ilk 11'de 4 yerlinin zorunlu olacağı önümüzdeki sezon daha değerli olacak.

Forvet arkası pozisyonda daha rahat eden Halil, Galatasaray'da 8.5 milyon TL garanti ücretiyle en fazla kazanan yerli konumunda.

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#Transfer#Galatasaray#Halil Dervişoğlu

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