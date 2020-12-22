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GeriFutbol Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı
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Haber Giriş: 22.12.2020 - 23:26 | Son Güncelleme:

Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı

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Brentford, Newcastle United'ı eleyerek Lig Kupası'nda yarı finale kaldı
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İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United'ı 1-0 yenen Brentford, yarı finale yükseldi.

Brentford Community Stadı'nda oynanan Lig Kupası çeyrek finalinde Championship ekibi Brentford, Premier Lig takımı Newcastle United'ı ağırladı.

Ev sahibi ekip, 66. dakikada İngiliz futbolcu Josh Dasilva'nın attığı golle mücadeleyi 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Brentford, kupa tarihinde ilk defa yarı finale çıkma başarısı gösterdi.

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