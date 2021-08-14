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Futbol
Haber Giriş: 14.08.2021 - 00:10 | Son Güncelleme:

Brentford, Arsenal'i devirdi! Halil Dervişoğlu...

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Brentford, Arsenal'i devirdi! Halil Dervişoğlu...

İngiltere Premier Lig'in 2021-22 sezonu açılış maçında Arsenal, deplasmanda Brentford'a 2-0 yenildi.

74 yıl sonra Premier Lig'e yükselen Brentford, 22. dakikada Sergi Canos ve 73. dakikada Christian Norgaard'ın golleriyle galibiyete uzandı.

Brentford'da forma giyen ve yedek kulübesinde görev bekleyen milli futbolcu Halil Dervişoğlu, bu maçta şans bulamadı.

Arsenal'in yıldızları Pierre-Emerick Aubameyang ve Alexandre Lacazette, rahatsızlıkları nedeniyle Brentford maçının kadrosunda yer almadı.

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